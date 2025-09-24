Unerwartet: Michael Douglas' Ex-Frau heiratet in Royal-Family ein

Seit 2000 ist Michael Douglas nun schon mit Schauspielerin Catherine Zeta-Jones verheiratet. Bevor der Hollywoodstar Zeta-Jones kennen und lieben lernte, war er mit Diandra Luke (später Douglas) verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Die Ehe hielt von 1977 bis 1995.

Nun wird berichtet, dass diese erneut "Ja" gesagt hat. Womit man vielleicht nicht gerechnet hat: Die US-amerikanische Filmproduzentin hat ein unerwartetes Mitglied des britischen Adels geheiratet.

Diandra Douglas heiratet Stiefbruder von Prinzessin Diana

Dreißig Jahre sind seit ihrer schlagzeilenträchtigen Scheidung von Michael Douglas vergangen. Jetzt berichtet die Daily Mail, dass die 69-Jährige eine neue Liebe gefunden habe. Dem Bericht zufolge gab sich Diandra letzte Woche in Gibraltar das Ja-Wort mit einem Mann, der über die verstorbene Lady Diana Spencer mit der königlichen Familie verbunden ist.