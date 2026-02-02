Die jüngst veröffentlichten Akten im Missbrauchsskandal um den gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein werfen auch ein negatives Licht auf die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit. Mehrere hundertmal wird die 52-Jährige Medienberichten zufolge in den am Freitag veröffentlichten Dokumenten erwähnt. Bereits vor Jahren wurde bekannt, dass Mette-Marit Kontakt zu Epstein hatte. Für besonders viel Aufsehen sorgte etwa ein Mail-Verkehr, in dem es um einen Besuch auf Epsteins Anwesen in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida im Jahr 2013 geht.

Dem Sender NRK bestätigte der Palast, dass Mette-Marit das Haus von Epstein über einen gemeinsamen Freund geliehen habe. Die Kronprinzessin habe dort vier Tage lang gemeinsam mit einer Freundin gewohnt, teilte die Sprecherin des norwegischen Königshauses, Guri Varpe, demnach mit. Während dieses Besuchs habe sie Epstein auch getroffen. Auf der Privatinsel des Multimillionärs, Little Saint James, habe sie sich allerdings nie aufgehalten. Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. 2019 kam er im Alter von 66 Jahren in einer Gefängniszelle zu Tode. "Es ist einfach nur peinlich" Noch am Freitagabend entschuldigte sich die Kronprinzessin: Sie habe "Epsteins Hintergrund nicht besser geprüft", erklärte sie in einer Stellungnahme, die mehreren norwegischen Medien vorliegt. Sie habe ein "schlechtes Urteilsvermögen" bewiesen und bedauere, "überhaupt Kontakt zu Epstein gehabt zu haben". "Es ist einfach peinlich", heißt es weiter. Den Opfern des Sexualstraftäters sprach sie ihr "tiefes Mitgefühl" und ihre Solidarität aus.