Meghans neues Logo sorgt für Aufregung: Plagiat oder liebevolle Hommage?

Herzogin Meghan erregt in einem verschlafenen Ort auf Mallorca die Gemüter. Bei der Neuausrichtung ihrer Lifestylemarke entschied sich die Ehefrau von Prinz Harry für ein Logo, das dem Wappen der Gemeinde Porreres im Landesinneren der Insel sehr ähnlich sieht. Die Bürgermeisterin des Ortes, Xisca Mora, kündigte an, Meghan aufzufordern, das Logo zurückzuziehen.

Dieses sei eine "totale Kopie" des Wappens von Porreres, sagte Mora der spanischen Zeitung El País. Auch in den sozialen Medien wurde Meghan kritisiert. Die 43-Jährige hatte die Umbenennung ihrer Marke von "American Riviera Orchard" in "As Ever" bei Instagram verkündet. Auf Anfrage äußerten sich die Sprecher von Harry und Meghan zunächst nicht zu dem Fall.

Meghan: Streit um eine Palme mit zwei Vögeln Die Ähnlichkeit des Markenauftritts zum Stadtwappen der 6.000-Einwohner-Gemeinde ist nicht von der Hand zu weisen: In beiden Fällen ist eine Palme mit zwei Vögeln an der Seite zu sehen. "Es ist praktisch ein identisches Bild", schrieb El País. Die Farbwahl unterscheidet sich allerdings, auf dem aus dem Jahr 1370 stammenden Stadtwappen sind Schwalben zu sehen, bei Meghans wohl Kolibris. "Es wäre für uns schlimm, wenn ein Bild missbraucht werden würde, das uns identifiziert", sagte Bürgermeisterin Mora, die aber wohl auf rechtliche Schritte verzichten wird. Sie habe mit der Rechtsabteilung ihrer Stadt darüber gesprochen, sagte die Politikerin. "Eine Plagiatsanzeige ist kompliziert und kostspielig, und eine kleine Stadt wie die unsere ist nicht in der Lage, gegen die englische Krone zu kämpfen", sagte Mora. Deshalb werde man sich vorerst auf die Forderung beschränken, das Logo zurückzuziehen.

Bürgermeisterin wittert "Agrartourismus" Das Promiportal Us Weekly geht indes davon aus, dass die Palme im Logo eine Verweis auf Meghans und Harrys neue Heimat Montecito sein sollte. In der kalifornischen Nobelgegend besitzen Harry und Meghan ein Anwesen, wo sie mit ihren Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet leben. Die Kolibris könnten Us Weekly zufolge ausgewählt worden sein, weil Harry die Tiere mag. In seinen Memoiren "Reserve" habe der Prinz beschrieben, wie er kurz nach dem Tod seiner Großmutter Königin Elizabeth II. einen Kolibri in seinem Haus bemerkte. "Ich hatte große Mühe, ihn wieder hinaus zu lotsen, und mir kam der Gedanke, dass wir vielleicht anfangen sollten, die Türen zu schließen, trotz dieser himmlischen Meeresbrise. Dann sagte ein Freund: 'Das könnte ein Zeichen sein, weißt du? Manche Kulturen sehen Kolibris als Geister", zitiert Us Weekly aus dem Buch. Das Logo repräsentiere zudem "Meghans Liebe zu Harry". Im Gespräch mit der Regionalzeitung Ara Balears äußerte Bürgermeisterin Mora allerdings den Verdacht, Meghan habe auf Mallorca "Agrartourismus betrieben" und dabei das Wappen - das in Porreres vielerorts zu sehen ist - bemerkt. "Es ist surreal ... Wir fühlen uns international", sagte sie. "Zumindest werden viele Menschen auf der ganzen Welt nun erfahren, dass es auf Mallorca eine Stadt im Landesinneren gibt, die dieses Wappen hat."

Meghan hatte etwa zur gleichen Zeit die Namensänderung ihrer Marke erklärt. "American Riviera Orchard" passe nicht, wie sie in einem wackeligen Instagram-Video sagte. "Letztes Jahr dachte ich: 'Amerikanische Riviera, das klingt nach einem tollen Namen.' Ich wohne hier. Es ist ein Spitzname für Santa Barbara, aber es beschränkte mich auf Dinge, die nur in dieser Gegend hergestellt und angebaut werden." Deshalb habe sie darüber nachgedacht und auf den richtigen Moment gewartet, "um einen Namen mitzuteilen, den ich mir für 2022 gesichert hatte". "As Ever" bedeute im Wesentlichen "Wie es immer war", so Meghan. "Und wenn ihr mir seit 2014 mit 'The Tig' gefolgt seid, wisst ihr, dass ich schon immer gerne gekocht, gebastelt und im Garten gearbeitet habe." Das gebe es auch weiterhin mit ihrer neuen Marke. Meghan ist als Schauspielerin mit der Serie "Suits" bekannt geworden und hatte früher einen Lifestyle-Blog mit dem Namen "The Tig".