Nach Andrew-Festnahme: Royal Family über kurzfristigen Schritt der Sussexes informiert

Rund eine Woche nach der vorübergehenden Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor ließen der Herzog und die Herzogin von Sussex bekanntgeben, in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation Jordanien zu besuchen. Harry und Meghan besuchen Jordanien: Royal-Family soll informiert worden sein Das Büro von Prinz Harry und Herzogin Meghan gab am 24. Februar kurzfristig bekannt, dass das sich Paar am 25. und 26. Februar in Jordanien aufhalten wird. Die zweifachen Eltern werden gemeinsam mit Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, an Veranstaltungen teilnehmen, die sich auf humanitäre Gesundheitsmaßnahmen, psychische Gesundheit und die Unterstützung von schutzbedürftigen Personengruppen konzentrieren, die von Konflikten und Vertreibung betroffen sind.

Laut dem Magazin People soll die königliche Familie über die Reise informiert worden sein. Die Auslandsreise der Sussexes werde aber als humanitärer Besuch in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und nicht im Namen der britischen Regierung durchgeführt. Wie BBC berichtet, sind Harry und Meghan bereits in Jordaniens Hauptsatt Amman gelandet. Nach ihrer Ankunft sollen sie von Ghebreyesus auf den Stufen des WHO-Länderbüros in Amman herzlich empfangen worden sein. Erste Auslandsreise in 18 Monaten von Andrew-Verhaftung überschattet Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Wirbel um die Festnahme seines Onkels Andrew trug der Herzog von Sussex laut Daily Mail eine cremefarbene Hose und ein Hemd. Meghan wählte einen weißen Hosenanzug (zu sehen hier). Das Paar zeigte sich professionell lächelnd - von den jüngsten Entwicklungen innerhalb der Königsfamilie ließen sich die beiden nichts anmerken. Harry hat sich zu den aktuellen Schwierigkeiten, mit denen sich seine Familie aktuell konfrontiert sieht, bisher nicht geäußert. Auch haben sich Harry und Meghan bis dato nicht zur Veröffentlichung der Epstein-Akten geäußert, in denen Andrew und Sarah Ferguson wiederholt auftauchen.