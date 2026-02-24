Was es für die Royal Family bedeuten könnte, wenn Ex-Prinz Andrew angeklagt wird

Kann der Skandal rund um den in Ungnade gefallenen früheren Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor die Monarchie in die Knie zwingen? Auch wenn es derzeit nicht danach aussieht: Die Enthüllungen um Andrews Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein markieren eine Zäsur. Von allen Ämtern, Titeln und Ehrungen entkleidet, verbrachte er seinen 66. Geburtstag in der vergangenen Woche auf einer Polizeiwache, während die Ermittler mehrere Anwesen durchsuchten.

Prozess vor Geschworenengericht denkbar

Andrews Verbindung zum verstorbenen US-Multimillionär Epstein, der einen Missbrauchsring betrieb, dem viele Mädchen und Frauen zum Opfer fielen, könnte noch ernsthafte Folgen nach sich ziehen. Bislang lautet der Verdacht lediglich auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt. Doch eines der Epstein-Opfer, Virginia Giuffre, hatte Andrew vorgeworfen, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Er streitet das ab.

Sollte gegen Andrew Anklage erhoben werden, könnte es für das Königshaus äußert peinlich werden, glaubt Prescott. Ihm zufolge dürfte es dann zu einem Prozess vor einem Geschworenengericht kommen, bei dem öffentlich verhandelt wird.