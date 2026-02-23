Royals

Prinzessin Estelle ist 14: Palast veröffentlicht 2 neue Fotos

Estelle ist das älteste Kind der schwedischen Thronfolgerin Victoria und damit die Nummer zwei in der Thronfolge.
23.02.2026, 14:19

Die schwedische Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und ihre Kinder winken in die Kamera.

Die schwedische Prinzessin Estelle feiert am 23. Februar ihren 14. Geburtstag. Der Palast veröffentliche zum Ehrentag der Jugendlichen zwei neue Fotos. Auf einem der Hochglanzbilder ist Estelle mit ihrem jüngeren Bruder Oscar zu sehen:

Estelles Mutter Prinzessin Victoria war am 14. Juli 1977 als ältestes Kind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia zunächst als normale Prinzessin zur Welt gekommen, wurde dann jedoch durch eine parlamentarische Änderung des Thronfolgegesetzes im Jahr 1980 anstelle ihres jüngeren Bruders Carl Philip zur schwedischen Thronfolgerin.

Estelle ist damit hinter Prinzessin Victoria die Nummer zwei in der schwedischen Thronfolge. Estelles Vater ist Prinz Daniel, ein früherer Fitnesstrainer. Die beiden halten das Leben ihrer Kinder zum Großteil der Öffentlichkeit fern. 

