Prinzessin Estelle ist 14: Palast veröffentlicht 2 neue Fotos

Die schwedische Prinzessin Estelle feiert am 23. Februar ihren 14. Geburtstag. Der Palast veröffentliche zum Ehrentag der Jugendlichen zwei neue Fotos. Auf einem der Hochglanzbilder ist Estelle mit ihrem jüngeren Bruder Oscar zu sehen:

Estelles Mutter Prinzessin Victoria war am 14. Juli 1977 als ältestes Kind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia zunächst als normale Prinzessin zur Welt gekommen, wurde dann jedoch durch eine parlamentarische Änderung des Thronfolgegesetzes im Jahr 1980 anstelle ihres jüngeren Bruders Carl Philip zur schwedischen Thronfolgerin.