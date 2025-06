Meghan postet jetzt auch private Fotos von Harry mit Tochter Lilibet

Einige Stunden später veröffentlichte sie noch zwei Fotos, diesmal ist Lilibet mit Papa Prinz Harry zu sehen. "The sweetest bond to watch unfold. Daddy’s little girl and favorite adventurer. Happy birthday Lili!", schrieb Meghan zu den bislang unveröffentlichten privaten Schnappschüssen. Deutsch etwa: "So schön zu sehen, wie sich diese süße Beziehung entwickelt. Papas kleines Mädchen und Lieblingsabenteurerin. Alles Gute zum Geburtstag, Lili!"