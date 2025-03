Herzogin Meghan ist aktuell ganz und gar im "Business-Mode" – wobei dies hier durchaus als Wortspiel gelesen werden darf: Denn die 43-Jährige startete nun ihren eigenen Fashion-Online-Shop. In den vergangenen Wochen veröffentlichte sie die Netflix-Show "With Love, Meghan" sowie die Lifestyle-Marke "As Ever".

Styling á la Meghan Markle In einer neuen, zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story verlinkt Meghan zu "ShopMy". In ihrem Shop verkauft sie handverlesene Mode und Fashion-Accessoires, die sie persönlich in der Vergangenheit inspirierten. Eine smarte Geschäftsidee, immerhin gilt Meghan als Modeikone, viele ihrer Outfits, in denen sie fotografiert wird, werden zu Bestsellern und sind teils innerhalb weniger Minuten ausverkauft. "Viele von euch haben danach gefragt, also hier ist es!", schreibt Meghan deshalb auch in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Ein bisschen Shopping zum Wochenstart."

© Screenshot Instagram / Meghan Markle Meghans Online-Shop

Fesch, aber teuer Wer sich allerdings so kleiden möchte wie die Herzogin von Sussex, der muss tief ins Geldbörserl greifen: Meghan bietet zahlreiche Markenprodukte an, die auch dementsprechend teuer sind. So kostet beispielsweise ein Abendkleid 1.200 Euro oder eine Halskette von Maya Brenner rund 480 Euro. Sandalen von Saint Laurent gibt es für 720 zu erwerben. Auch das berühmte "Windsor"-Kleid von Heidi Merricks lässt sich in Meghans Online-"Kleiderschrank" finden – für 1.300 Euro. Auch Sonnenbrillen, Handtaschen und Meghans bekannte blau-weiß-gestreifte "Boyfriend"-Bluse gibt es zu kaufen. Der Stil lässt sich insgesamt als schlicht-elegant beschreiben. Insgesamt besteht die Kollektion aus 32 Produkten. Gleich zu Beginn des Shops weist Meghan darauf hin, dass sie für einige Produkte eine Verkaufsprovision erhält. Dass Meghan zurzeit versucht, im Lifestyle-Bereich Fuß zu fassen, überrascht nicht: Immerhin betrieb sie fast drei Jahre lang ihren eigenen Lifestyle-Blog mit dem Namen "The Tig". Im April 2017 schloss sie ihn allerdings, wahrscheinlich aufgrund ihrer Verlobung mit Prinz Harry, die nur wenige Monate später bekannt gegeben wurde.

"Meghans kultureller Einfluss wird unterschätzt" Jemand, der schon jetzt an den Erfolg von Meghans Online-Shop zu glauben scheint, ist Ted Sarandos, Co-CEO bei Netflix. Meghan und Harry haben einen hochpreisigen Vertrag mit dem Streaminggiganten abgeschlossen, und schon mehrere Dokus hervorgebracht, etwa "Harry & Meghan" sowie eben "With Love, Meghan". Sarandos zeigt sich von Meghan in einem Interview mit Variety sehr angetan und sieht sie als Stil-Ikone: "Ich glaube, Meghans Einfluss auf die Kultur wird unterschätzt", betont er. "Als wir den Trailer für die Doku-Serie 'Harry & Meghan' veröffentlichten, wurde alles, was auf dem Bildschirm zu sehen war, tagelang in der Presse seziert." Unter anderem seien Meghans Schuhe "auf der ganzen Welt ausverkauft" gewesen. "Die Hermès-Decke, die auf dem Stuhl hinter ihr lag, war überall auf der Welt ausverkauft. Die Menschen sind fasziniert von Meghan Markle. Sie und Harry werden zu sehr abgetan."