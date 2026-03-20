Meghan veröffentlicht Behind-the-Scenes-Video mit Lilibet & Archie

Herzogin Meghan hat ihre Produktlinie "As Ever" um eine besondere Edition vergrößert. In Zusammenarbeit mit dem Luxus-Blumenhändler High Camp Supply bietet sie eine exklusive Box an, die Blumen, Honig und Tee enthält. Der Preis der limitierten Box sorgt für Aufsehen und erntet erneut Kritik: 255 US-Dollar, umgerechnet etwa 223 Euro, müssen Käufer dafür zahlen. Unterstützt wurde Meghan während der Dreharbeiten für die Werbekampagne von ihren Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). Diese sind auch im Behind-the-Scenes-Video zu sehen, das sie auf Instagram veröffentlichte.

"Hast du Spaß, mein Schatz?" Im Video sieht man Meghan – mit betont guter Laune – wie sie Vasen mit weißen Blumen schmückt. Zwischendurch wendet sie sich an jemanden hinter der Kamera und fragt: "Hast du Spaß, mein Schatz?" Kurz darauf erscheint Archie mit einem Lichtreflektor im Bild, ist danach aber sofort wieder verschwunden. Tochter Lilibet ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, mit ihrer Mama Spaß zu haben. Sie flüstert Meghan etwas ins Ohr, worauf diese antwortet: "Ja, ich glaube, das kannst du. Lass uns loslegen!" Die 44-Jährige begleitet ihre Tochter daraufhin.