Meghan und Harry geben Vermögen für Archies Fußballtraining aus

Prinz Archie, der sechsjährige Sohn von Harry und Meghan, scheint ein ganz großes Hobby für sich entdeckt zu haben: Fußball. Schon auf den vor kurzem von Meghan auf Instagram geteilten Fotos ist der Bursche mit einem roten Fußballtrikot zu sehen gewesen – und zwar mit der Aufschrift: "GB Soccer School" und der Nummer 10. Nun ist bekannt geworden, was das im Detail bedeutet: Archie ist Mitglied des genannten britischen Fußballvereins. Und das ist seinen Eltern ein Vermögen wert.

Acht Wochen für circa 2.500 Euro Wie die Boulevardzeitung Daily Mail berichtet, dauert der Fußballkurs (für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren) acht Wochen lang und kostet umgerechnet zwischen rund 2.200 und rund 2.500 Euro. Eine 45-Minuten-Einheit kommt auf circa 275 Euro, für 60 Minuten muss man 311 Euro berappen. Natürlich sind auch zusätzliche teure Einzeltrainings möglich (für circa 215 Euro), so die Daily Mail. Kein Schnäppchen also, aber für Harry und Meghan wohl doch nur Peanuts. Auch praktisch für den Alltag: Das Fußballcamp ist nur circa eine Stunde von der Villa der Sussexes in Montecito entfernt. Laut Daily Mail müssen die Eltern bei ihren Kindern bleiben, während diese das Camp besuchen. Das heißt, dass entweder Harry oder Meghan nicht von Archies Seite weichen, während dieser mit Leidenschaft über das Fußballfeld tobt. Die Schule dürfte selbst bestätigt haben, dass Archie dort trainiert, als sie Meghans Foto von Archie in ihrer Instagram-Story teilte.