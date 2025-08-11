Mary und Frederik: Jüngste Tochter trifft überraschende Entscheidung
Königin Mary und König Frederik von Dänmark haben am Montag über die nächsten Ausbildungs-Schritte ihrer Kinder Auskunft gegeben.
Frederik X. und seine Frau haben vier Kinder: Kronprinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine zu Dänemark.
Schulausbildung: Josephines Wahl überrascht
Wie das Königshaus auf mitteilt, wird der Kronprinz seine Ausbildung bei den Streitkräften fortsetzen, "während die anderen drei Kinder des Königspaares ein neues Schuljahr beginnen."
"Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Isabella setzt ihre Oberstufenausbildung am Øregård Gymnasium fort. Die Prinzessin wird im Sommer 2026 ihren Abschluss machen. Seine Königliche Hoheit Prinz Vincent setzt seine Ausbildung in der 8. Klasse der Tranegårdsskolen fort, und Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Josephine hat sich auf eigenen Wunsch entschieden, ihre Ausbildung in der 8. Klasse der Spir Efterskole fortzusetzen", heißt es in einem offiziellen Statement auf Instagram.
Dass die jüngste Tochter des Königspaares sich entschieden hat, im Gegensatz eine sogenannte Efterskole (wörtlich übersetzt "Nachschule") besuchen, sorgt in Dänemark für eine Überraschung.
Wie unter anderem das Billed Bladet schreibt, sei die 18-Jährige das erste Mitglied der dänischen Königsfamilie, das sich dazu entschieden hat, eine Efterskole zu besuchen.
Es handelt sich dabei um eine Privatschule für Schüler und Schülerinnen zwischen 14 und 18 Jahren. Nachschulen spezialisieren sich auf besondere Fachgebiete und ermöglichen damit eine umfassendere Ausbildung auf den jeweiligen Gebieten. Nachschulen sind eine dänische Besonderheit, die in den anderen skandinavischen Ländern unbekannt ist. Der Name basiert auf dem Umstand, dass es bei deren Gründung in Dänemark eine siebenjährige Schulpflicht gab, während Nachschulen den Unterricht ab der 8. Klasse fortsetzten. In Dänemark gibt es rund 250 Nachschulen.
