Mary und Frederik: Jüngste Tochter trifft überraschende Entscheidung

Königin Mary und König Frederik von Dänmark haben am Montag über die nächsten Ausbildungs-Schritte ihrer Kinder Auskunft gegeben. Frederik X. und seine Frau haben vier Kinder: Kronprinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine zu Dänemark. Schulausbildung: Josephines Wahl überrascht Wie das Königshaus auf mitteilt, wird der Kronprinz seine Ausbildung bei den Streitkräften fortsetzen, "während die anderen drei Kinder des Königspaares ein neues Schuljahr beginnen."

"Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Isabella setzt ihre Oberstufenausbildung am Øregård Gymnasium fort. Die Prinzessin wird im Sommer 2026 ihren Abschluss machen. Seine Königliche Hoheit Prinz Vincent setzt seine Ausbildung in der 8. Klasse der Tranegårdsskolen fort, und Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Josephine hat sich auf eigenen Wunsch entschieden, ihre Ausbildung in der 8. Klasse der Spir Efterskole fortzusetzen", heißt es in einem offiziellen Statement auf Instagram.