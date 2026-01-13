Marius Borg Høiby: Letzter Geburtstag in Freiheit?

Marius Borg Høiby, der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, begeht am 13. Jänner seinen 29. Geburtstag. Zum Feiern dürfte ihm und seiner Familie aber nicht wirklich zumute sein. Denn in nur wenigen Wochen muss sich Høiby vor Gericht verantworten.

Marius Borg Høiby: Prozess startet im Februar

Mette-Marits Sohn aus ihrer früheren Beziehung mit John Ognby war im August in insgesamt 32 Punkten angeklagt worden. Dabei geht es unter anderem um Vorwürfe der Vergewaltigung und Körperverletzung. Mette-Marits Sohn hatte eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Die meisten weiteren Anschuldigungen hat er abgestritten, vor allem die Vergewaltigungsvorwürfe.

Der Prozess gegen ihn soll am 3. Februar 2026 beginnen. Im Falle einer Verurteilung drohen Høiby mehrere Jahre Gefängnis.