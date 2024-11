Machtkampf: Einblicke in Williams und Charles' angespanntes Verhältnis

Keine einfache Aufgabe. Laut William sei das vergangene Jahr wahrscheinlich das "härteste" seines Lebens gewesen. In einem Gespräch mit britischen Medien am Ende seines Besuchs in Südafrika sprach der Thronfolger darüber, wie es ihm damit ergangen war, seine Pflichten als Royal mit der Zeit für die Familie in Einklang zu bringen.

Williams Pläne für die Monarchie

William hatte in der Vergangenheit wiederholt subtile Kritik an der Firmenpolitik seines Vaters geübt. Als er vor wenigen Wochen seine Zukunftspläne für seine Rolle innerhalb der Monarchie bekanntgab, sagte er, er würde seine royalen Pflichten gerne mit dem Ziel angehen, mehr Einfühlungsvermögen zu vermitteln und den Prunk durch persönlichere Projekte abzumildern. "Es ist schwer zu beschreiben, worum es geht, aber ich kann nur beschreiben, was ich versuche, und ich versuche, es anders zu machen", sagte der britische Thronfolger im Rahmen seiner Reise nach Südafrika. "Ich versuche, dies für meine Generation zu tun."

Eine Aussage, die ihm durchaus Kritik einbrachte. Tina Brown, die ehemalige Herausgeberin von Vanity Fair, wirft dem Prinzen von Wales vor, seinem Vater König Charles III. nicht genügend Respekt entgegenzubringen - für den Einsatz, den er im Laufe seines Lebens im Zeichen der Krone gezeigt hat. "William hat die Stimmung nicht verbessert, indem er am Ende seiner Südafrika-Reise für den Earthshot-Preis ein angeberisches Interview gab", schreibt Brown in ihrem Blog mit dem Titel "Fresh Hell". "Er erzählte Reportern von seinen Plänen, 'die Dinge anders zu machen' und zählte dann 'Wirkung auf Philanthropie, Zusammenarbeit, das Zusammenkommen und Helfen von Menschen' auf", fasst sie zusammen und fügt hinzu: "Kurz gesagt, alles, was sein Vater in den letzten 50 Jahren getan hat."