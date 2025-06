Lippenleser bei Trooping the Colour: Was Charles Camilla in der Kutsche sagte

Mit einer Schweigeminute hatten die Royals in London bei der traditionellen Geburtstagsparade des britischen Königs dann der Opfer des Flugzeugabsturzes in Indien gedacht. Charles III. , zu dessen Ehren die als "Trooping the Colour" bekannte Parade abgehalten wird, trug eine schwarze Armbinde. Mehr als 240 Passagiere, darunter Dutzende Briten, und weitere Menschen am Absturzort sind bei dem Unglück am Donnerstag gestorben. Charles und seine Frau, Königin Camilla , waren per Kutsche, begleitet von Hunderten Gardesoldaten, die Prachtstraße The Mall vom Buckingham-Palast zum zentralen Exerzierplatz Horse Guards Parade gefahren.

"Der Unterschied zwischen mir und ihm"

Später habe er "Meanwhile, not like me. That's the difference between me and him", gesagt. Deutsch: "Ich bin da ganz anders. Genau das ist der Unterschied zwischen mir und ihm." Auch auf wen sich Charles hier bezog, konnte Freeman nicht konkretisieren. Charles habe derzeit aber eine Meinungsverschiedenheit mit seinem in Ungnade gefallenen Bruder Andrew über das Anwesen, die sogenannte Royal Lodge, in dem er immer noch lebt, so der Mirror.