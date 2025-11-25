"Lebender Nostradamus" warnt vor dramatischem Ereignis in Royal Family - steht kurz bevor
Immer wieder behaupten Menschen, über übersinnliche Fähigkeiten zu verfügen und die Zukunft vorhersehen zu können. Auch der 38-jährige Influencer Athos Salome soll ein sogenanntes Medium sein. Der Brasilianer ist bekannt als "lebender Nostradamus". Laut Daily Mail soll er bereits zahlreiche globale Ereignisse korrekt vorhergesagt haben - vom Ausbruch von Covid-19 bis zum Tod von Königin Elizabeth II..
Medium: Wichtiges Ereignis in Royal Family wird in Kürze eintreten
Anfang des Jahres sprach Salome mit der britischen Boulevardzeitung über die Zukunft der königlichen Familie und sprach dabei eine deutliche Warnung aus.
Demnach prophezeite er, dass zwischen Ende 2025 und Anfang 2026 ein "bedeutendes Ereignis innerhalb der königlichen Familie – möglicherweise im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand eines wichtigen Mitglieds" eintreten würde.
Weitere Einzelheiten nannte Salome nicht. Er behauptete aber, dass der vorhergesagte Vorfall Prinz Harry zu "einer symbolischen Rückkehr nach Großbritannien und einen brüchigen Waffenstillstand mit König Charles und Prinzessin Eugenie" bewegen werde. Prinz William hingegen bleibe ein Streitpunkt, so das Medium.
Ein vollständiger Waffenstillstand innerhalb der Königsfamilie werde erst von der nächsten Generation vollzogen. Laut Salome werden Prinz Williams und Prinzessin Kates Kinder eine Beziehung zu den Kindern der Sussexes, Archie und Lilibet, aufbauen. Dazu das Medium: "Doch das wird noch Jahre dauern. Es gibt zu viele verstrickte karmische Konflikte, und jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt."
Kommentare