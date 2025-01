Lady Louises Zukunftspläne überraschen: Nach dem Studium zum Militär

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Lady Louise Windsor, Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II., arbeitete bereits für einen Mindestlohn in einem Gartencenter und studiert jetzt Englisch an der St. Andrews University.

Sie plant, nach dem Studium zum Militär zu gehen und absolviert bereits eine Offiziersausbildung.

Obwohl sie Anspruch auf königliche Titel hätte, verwendet sie auf Wunsch ihrer Eltern nur den Titel 'Lady'. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Die Lieblings-Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. wurde im November 21 Jahre alt. Verwöhnt wurde Lady Louise Windsor von ihren Eltern nicht. Sie musste lernen, dass das Leben außerhalb des Palastes kein Honigschlecken ist.

Wie die Daily Mail berichtete, arbeitete Louise im Alter von achtzehn Jahren im Sommer mehrere Tage die Woche für einen Mindestlohn in einem Gartencenter. Nach ihrer Matura verdiente sie rund sieben Pfund pro Stunde, also etwa acht Euro – obwohl sie in einem 30-Millionen-Pfund-Herrenhaus in Bagshot Park, Surrey, lebt. Wie einst auch Prinz William und Prinzessin Kate studiert sie seit 2022 an der St. Andrews University in Schottland. Sie hat sich für das Fach Englisch entschieden.

Lady Louise will nach der Universität zum Militär zu gehen Die Tochter von Herzogin Sophie und Prinz Edward studiert derzeit im dritten Jahr an der Universität. Anschließend soll sie laut express.co.uk in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Großmutter Königin Elizabeth II. treten und zum Militär gehen. Dem Bericht zufolge wurde Louise bereits zusammen mit anderen Mitgliedern des University Officer Training Corps (UOTC) bei einem Armeetraining gesehen (Bilder gibt es hier zu sehen). Auf Fotos ist sie mit Tarnbemalung im Gesicht zu sehen, während sie in Kampfuniform lächelnd einen Helm mit der Aufschrift "Windsor" in der Hand hält. Offiziersausbildung neben Studium Eine Quelle erzählte indes gegenüber The Sun: "Louise hat jede Minute als Mitglied der Offiziersanwärter an der Universität genossen. Sie hat eine Grundausbildung als Armeeoffizierin absolviert und ist entschlossener denn je, in Zukunft König und Vaterland zu dienen." Und weiter heißt es: "Sie hat die Offiziersausbildung neben ihrem Studium absolviert und enorm von den Fähigkeiten profitiert, die ihr dort vermittelt wurden."

Obwohl ihre weiteren Schritte nach der Universität noch nicht bekannt sind, wird angenommen, dass Louise gerne in die Fußstapfen von Elizabeth II. treten möchte. Im Zweiten Weltkrieg meldete sie sich als Freiwillige für den Dienst als Fahrerin und Mechanikerin an der Heimatfront.

Warum Louise nur eine "Lady" ist Als Kind des Sohnes eines Monarchen wäre Lady Louise eigentlich berechtigt, die Prädikate "Her Royal Highness" und "Princess" zu führen. Sie führt auf Wunsch ihrer Eltern lediglich das ihr als Tochter eines Earl zustehende Höflichkeitsprädikat Lady. 2020 erklärte Louises Mutter Sophie, Louise könne, wenn sie volljährig sei, selbst entscheiden, ob sie die höherrangigen königlichen Titel tragen wolle. Gegenüber der Sunday Times erklärte Herzogin Sophie im Jahr 2021, dass sowohl Louise als auch Bruder James sich ihre Privilegien einmal selbst aufbauen werden müssen: "Wir versuchen, sie mit dem Verständnis zu erziehen, dass sie sehr wahrscheinlich für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen (...). Sie können sich ab 18 entscheiden, Titel zu verwenden, aber ich denke, das ist höchst unwahrscheinlich." Louise wurde mit Esotropie geboren und wurde daher bereits mehrfach an den Augen operiert. Sie besuchte zunächst die St George’s School am Windsor Castle. Anschließend ging sie von 2017 bis 2022 in die St Mary’s School in Ascot, Berkshire.