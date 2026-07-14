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Royals

Kronprinzessin Mette-Marit nach Lungentransplantation wieder zu Hause

Ihr Mann, Kronprinz Haakon, zeigte sich erleichtert. Er wisse, dass die Genesung noch lange dauern werde.
14.07.2026, 12:29

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Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen lächelt ihrem Ehemann Kronprinz Haakon zu, während sie gemeinsam ein Blatt Papier mit Text lesen.

Gute Nachrichten für das norwegische Königshaus - Kronprinzessin Mette-Marit konnte nach ihrer Lungentransplantation das Krankenhaus verlassen. Der Gesundheitszustand der 52-Jährigen sei den Umständen entsprechend gut, teilte das Königshaus am Dienstag mit - rund vier Wochen nach der Operation.

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Ihr Mann, Kronprinz Haakon, zeigte sich erleichtert. Er wisse, dass die Genesung noch lange dauern werde, aber es sei ein sehr gutes Gefühl, so weit gekommen zu sein, erklärte er.

Mette-Marit von Norwegen
Agenturen, kurier.at, kat  | 

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