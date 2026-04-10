Schwindende Gesundheit: Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei Termin

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist zum ersten Mal mit einem Sauerstoffgerät zu einem offiziellen Termin erschienen. Fotos der Nachrichtenagentur NTB zeigten Mette-Marit mit einer sogenannten Nasenbrille, die der Kronprinzessin Sauerstoff zuführte. Anlass ihres Auftritts war der Empfang der norwegischen Teilnehmer an den Paralympischen Spielen im Königlichen Schloss in Oslo.

Mette-Marit braucht früher oder später neue Lunge

Auch Kronprinz Haakon (52) und die Kinder des Paares, Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), nahmen an dem Termin teil. Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich zuletzt verschlechtert. Im Dezember hatte der Hof bekanntgegeben, dass Mette-Marit früher oder später eine neue Lunge brauche.