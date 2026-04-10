Royals

Schwindende Gesundheit: Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei Termin

Die Ehefrau von Kronprinz Haakon trat mit einer sogenannten Nasenbrille auf, die ihr beim Atmen half.
10.04.2026, 15:10

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Schwindende Gesundheit: Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei Termin

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist zum ersten Mal mit einem Sauerstoffgerät zu einem offiziellen Termin erschienen. Fotos der Nachrichtenagentur NTB zeigten Mette-Marit mit einer sogenannten Nasenbrille, die der Kronprinzessin Sauerstoff zuführte. Anlass ihres Auftritts war der Empfang der norwegischen Teilnehmer an den Paralympischen Spielen im Königlichen Schloss in Oslo.

Mette-Marit braucht früher oder später neue Lunge

Auch Kronprinz Haakon (52) und die Kinder des Paares, Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), nahmen an dem Termin teil. Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich zuletzt verschlechtert. Im Dezember hatte der Hof bekanntgegeben, dass Mette-Marit früher oder später eine neue Lunge brauche.

Adieu Grau: Caroline von Monaco überrascht mit neuer Haarfarbe
Kronprinzessin Mette-Marit

Kronprinzessin Mette-Marit leidet an Lungenfibrose

Jüngst war die norwegische Kronprinzessin aufgrund ihrer Krankheit nur selten öffentlich aufgetreten. Zudem stand sie in ihrer Heimat zuletzt wegen ihrer Freundschaft mit dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein heftig in der Kritik. Außerdem musste sich ihr Sohn aus einer früheren Beziehung, Marius Borg Høiby (29), Anfang des Jahres wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten.

Mette-Marit von Norwegen Jeffrey Epstein
Agenturen  | 

Kommentare