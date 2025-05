Krönungs-Porträts enthüllt: Kritik an entstelltem König Charles

Jetzt wurden die neuen historischen Porträts vom britischen Monarchen und seiner Frau in der National Gallery in London enthüllt.

Charles und Camilla entschieden sich für unterschiedliche Künstler

"Die Porträts, die Teil der Royal Collection sein werden, wurden von zwei verschiedenen Künstlern gemalt, die Ihre Majestäten persönlich ausgewählt haben", heißt es auf der offiziellen Webseite des Königshauses.

Charles habe sich für Peter Kuhfeld und Königin Camilla für Paul S. Benney entschieden

"Beide Künstler sind dem König und der Königin bereits bekannt, da sie schon an anderen königlichen Aufträgen mitgewirkt haben. Diese Porträts reihen sich in eine wichtige, jahrhundertealte Tradition der Krönungsporträts ein."

Die kürzlich fertiggestellten Porträts wurden vom König und der Königin kurz nach der Krönung in Auftrag gegeben. Charles und Camilla nahmen in den darauffolgenden Monaten an mehreren Sitzungen teil, während die Bilder in Entstehung waren. Nun wurden die Resultate präsentiert und unter anderem auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht.