Kritik aus der ersten Reihe der Royals: Camilla als Königin "kein Naturtalent"

Camilla als Königin "kein Naturtalent"

Der britischen Prinzessin Anne zufolge musste sich die neue Queen in ihrer Rolle aber erst zurechtfinden. "Königin Camilla ist kein Naturtalent", so die Tochter der verstorbenen Elizabeth II. im Jahr 2023 im Gespräch mit der BBC. "Ich kenne Camilla schon seit langer Zeit. Ihr Verständnis für die Rolle und was dies für den König bedeutet, ist absolut herausragend", so Anne. Camilla mache sich "wirklich gut". Lob von Anne gibt es etwa für "den Wechsel von Tempo und Ton".

Camilla: Von der Nebenbuhlerin zur Queen

In der Dokumentation sind auch die Proben für Charles' Krönung in der Westminster Abbey zu sehen. In einer Szene schafft dessen ältester Sohn Prinz William es nicht, eine Schnalle am Umhang seines Vaters zu schließen. "Das wird an dem Tag nicht klappen", sagt William. Darauf meint Charles: "Doch, du hast nicht solche Wurstfinger wie ich." Auch in anderen Szenen zeigt der 90-minütige Film den König sowie Königin Camilla und Sohn William immer wieder lachend. Monarchiegegner kritisieren, die BBC verschwende die Beitragszahlungen der Zuschauer und Zuschauerinnen, um die Royal Family in positivem Licht zu zeigen.

Charles III. hatte im September 2022 die Nachfolge seiner nach 70 Jahren auf dem Thron verstorbenen Mutter Elizabeth II. angetreten. Am 6. Mai 2023 wurden er und Camilla gekrönt.