Donald Trump lästert über "zweitklassigen Filmstar" George Clooney

Trump hatte den Sender wegen der Aussage eines Moderators verklagt. Dieser hatte in einem Interview gesagt, Trump sei wegen der Vergewaltigung der Journalistin Jean Carroll schuldig gesprochen worden, was aber nicht korrekt war. Trump wurde in einem Zivilprozess in New York wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt, während der Vorwurf der Vergewaltigung fallengelassen wurde. Im Dezember wurde bekannt, dass der US-Sender ABC News nach Trump nach einer Verleumdungsklage Trump eine Millionenentschädigung zahlen muss.