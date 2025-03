König Charles' kurz vor Familien-Reunion – aber zwei wichtige Royals fehlen

Prinz William und Prinzessin Kate haben die Semesterferien ihrer Kinder im Februar genutzt, um zusammen mit ihrem Nachwuchs und der Familie Middleton einen Urlaub in der Karibik zu machen.

Das Paar kam am 26. Februar aus seiner Pause zurück, als es die Stadt Pontypridd in Südwales besuchte. Kommende Woche steht zudem ein Wiedersehen mit König Charles III. an.