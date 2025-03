Kate und William beim Backen: Detail verrät, wie es um ihre Beziehung steht

Nach den zurückliegenden Monaten, in denen Prinzessin Kate gegen ihre Krebserkrankung ankämpfte, nehmen sie und Ehemann Prinz William wieder vermehrt Termine war - auch gemeinsam. Diese Woche waren sie nach Südwales gereist. In der Stadt Pontypridd waren die beiden von jubelnden Fans begrüßt worden. Beide trugen bei ihrem Besuch zudem gelbe Broschen in Form von Narzissen. Es sind die Nationalblume von Wales.

William und Kate hatten bei einem Markt Halt gemacht, der seit 1805 das Herz der Gemeinde bildet. In einer örtlichen traditionelle Bäckerei probierten sie sich am Ausrollen eines walisischen Kuchen und zeigten sich dabei bestens gelaunt.

Im Gespräch mit den Mitarbeitenden der Bäckerei haben William und Kate Stanton zufolge "jeglichen Druck loslassen" können. Kate habe besonders gut gelaunt gewirkt und man habe beobachten können, "wie sie sich gegenseitig berührten, was zeigt, dass es ihnen in ihrer Beziehung gut geht".

Kate in Remission

Kate hatte sich im vergangenen Jahr erst einmal komplett zurückgezogen, was zu erheblichen Spekulationen in sozialen Medien führte. Zu dem Bekenntnis, dass auch sie an Krebs leidet, rang sie sich erst nach einiger Zeit durch. Dafür aber mit einer bewegenden Videobotschaft, die sie dafür nutzte, auch anderen Krebspatienten Mut zu machen. Ein sogar noch aufwendiger produziertes Video gab es, als Kate im September das Ende ihrer Chemotherapie verkündete. Inzwischen ist Kate sogar in Remission. Der britischen Organisation Cancer Research UK zufolge wäre eine vollständige Remission gegeben, wenn nach einer Behandlung keine Anzeichen von Krebs mehr nachgewiesen werden.