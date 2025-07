Insider: Warum Queen Elizabeth ein wachsames Auge auf Kate und Meghan hatte

Queen wollte "starke und geeinte Front"

"Ihr Fokus lag immer darauf, eine starke und geeinte Front zu bewahren, besonders unter der jüngeren Generation der Royals", so der einstige Palast-Insider. Und weiter: "Als die Beziehung von Prinz Harry und Meghan immer ernster wurde, dürfte sich die Dynamik hinter den Kulissen verschoben hat. Die Königin hätte Spannungen bemerkt. Wenn es auch nur einen Hauch von Unstimmigkeiten gegeben hätte, hätte sie getan, was sie konnte, um das Problem zu lösen."

Die damalige Hoffnung, dass das britische Königshaus dank Harry und Meghan moderner werden könnte - oder zumindest so wirken könnte - erfüllte sich nicht. Die beiden zogen sich von ihren royalen Pflichten zurück und verließen das Land. Gut fünf Jahre ist das inzwischen her. Inzwischen leben Harry und Meghan mit ihrem Nachwuchs in den USA - konkret in der bei Prominenten sehr beliebten Nobelgegend Montecito in Kalifornien. Die Fronten gelten als verhärtet, seit sie der königlichen Familie in Interviews und Büchern schwere Vorwürfe gemacht haben.