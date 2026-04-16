Hurra mit Dackel: Königin Margrethe bekam ein Ständchen

Zahlreiche Däninnen und Dänen haben ihrer Altkönigin Margrethe II. zu deren 86. Geburtstag ein Ständchen gesungen. Das zeigt ein Video des Senders TV2. Darin ist auch zu sehen, wie ihr Sohn König Frederik X. (57) das Königreich Dänemark zusammen mit den Gratulanten mit einem neunfachen "Hurra" hochleben ließ.

Anschließend spielte das Musikkorps der königlichen Leibgarde ein Konzert für die Jubilarin. Mit dabei auf den Stufen zum Innenhof des Schlosses Fredensborg gut 40 Kilometer nördlich von Kopenhagen waren Königin Mary (54), Margrethes Schwester Anne-Marie (79) sowie die Hündin der Altkönigin, Dackeldame Tilia.