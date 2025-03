Herzogin Meghans neuer Podcast: Wie wird man Milliardärin?

Herzogin Meghan (43) macht einen neuen Versuch, sich in der Welt der Podcasts zu beweisen. Die Frau von Prinz Harry (40) veröffentlichte den Trailer zu einer neuen Serie mit dem Titel "Confessions of a Female Founder", in der sie sich mit befreundeten Unternehmerinnen unterhält.

Die Erwartungen an Meghan, einen Erfolg zu liefern, sind hoch. Ein erster Versuch, sich im umkämpften Podcast-Markt zu etablieren, war daneben gegangen: In der Serie "Archetypes", die zunächst bei Spotify erschien, sprach Meghan mit prominenten Frauen wie Mariah Carey , Paris Hilton und Serena Williams über Vorurteile. Sie wurde aber bereits nach einer Staffel abgesetzt. Der neue Podcast wird von dem Label Lemonada produziert.

Harry und Meghan haben sich 2020 von der britischen Königsfamilie losgesagt. Gemeinsam mit den beiden Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), leben sie im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis zu den anderen Royals, besonders zu Harrys älterem Bruder Prinz William (42), gilt als zerrüttet. Den Bruch vermarkteten sie in einer sehr erfolgreichen Netflix-Dokumentation und mit Harrys Autobiografie "Spare" ("Reserve"). Seitdem kommt die Medienkarriere der bei beiden aber nicht so richtig ins Rollen. Meghan versucht nebenbei noch unter der Marke "As Ever" Produkte wie Marmelade, Kräutertee und Fertig-Teig für Crêpes zu verkaufen.