Herzogin Meghan teilt Video: Sohn Archie (6) zischt schon Skipiste hinunter

Der sechsjährige Sohn von Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan ist bereits ein versierter Skifahrer. "Meine Burschen. Du lernst schnell, Archie! So stolz", kommentierte Meghan einen auf Instagram veröffentlichten Videoclip, den sie während einer Abfahrt aufgenommen haben dürfte. Dazu postete sie ein rotes Herz.

Archie wurde am 6. Mai 2019 in London geboren. Das Paar hatte sich 2020 von seinen royalen Pflichten losgesagt, die Familie lebt mittlerweile in den USA. Ihre Tochter, Prinzessin Lilibet, wurde im Juni 2021 in Kalifornien geboren. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt nach diversen Vorwürfen als zerrüttet.