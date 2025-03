Herzogin Meghan: Neuer Name "Teil unserer Liebesgeschichte"

Der Start war aufgrund der verheerenden Feuer in Los Angeles einmal verschoben worden, doch nun ist es soweit: Die achtteilige Produktion "With Love, Meghan" ist auf Netflix erschienen. Herzogin Meghan gibt darin Lifestyle-Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeben. Im Trailer sieht man sie mit einer Gemüseplatte, beim Aussuchen von Blumen und beim Zubereiten von Focaccia. Sie zeige, wie einfach es sein könne, etwas Schönes zu schaffen, hieß es. Als Gäste treten zum Beispiel die Schauspielerinnen Mindy Kaling und Abigail Spencer ("Suits") auf.

Sussex-Name "Teil unserer Liebesgeschichte"

Meghan und Prinz Harry hatten 2018 geheiratet und sich vor etwa fünf Jahren vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt. Sie leben inzwischen mit ihren beiden Kindern, Lilibet und Archie, im US-Bundesstaat Kalifornien. Mit dem Ja-Wort wurde sie zur Herzogin von Sussex. Die Gewichtigkeit ihres neuen Namens sei ihr erst später richtig bewusst geworden. "Es ist unser gemeinsamer Name als Familie, und ich glaube, ich habe nicht erkannt, welche Bedeutung das für mich hat, bis wir Kinder hatten", so Meghan. "Ich liebe es, dass Archie, Lili, H. und ich diesen Namen gemeinsam haben. Das bedeutet mir sehr viel." Der Name sei "Teil unserer Liebesgeschichte".

Ihre Kinder geben Meghan eine neue Perspektive auf das Leben, "wenn du nicht mehr nur mit ihnen im Sandkasten spielst, sondern fast schon wieder in deinem eigenen Sandkasten spielst", bereite ihr das Freude. Sie genieße es sich "als Frau, Mutter und Ehefrau selbst wiederzufinden, auf eine Weise, die immer präsent war, der man aber vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit schenken konnte, wie man es jetzt kann, wo die Kinder etwas älter sind".