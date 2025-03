Herzogin Meghan verrät in ihrer neuen Netflix-Lifestyle-Serie "With Love, Meghan", über welches Geschenk ihrer Mutter Doria Ragland sie sich besonders freute.

Dem US-People-Magazin zufolge beschreibt Meghan in der sechsten Folge, dass sie und Ehemann Prinz Harry einmal einen Dörrautomaten bekommen haben. "Zu meinem Haus gehören auch viele Obstbäume", erzählt die demnach. "Wir teilen das Obst mit Freunden und spenden an eine örtliche Tafel." Es sei ein "unerwartetes" Präsent gewesen, titelt People.

"Hatten früher nicht viel"

Ihrer Mutter habe sie auch ihre Vorliebe für scharfes Essen zu verdanken, verrät Meghan laut People. "Wir hatten früher nicht viel, aber wir sind viel gereist. Meine Mutter war Reiseveranstalterin. Wir haben einfach so viele verschiedene Geschmacksrichtungen an so vielen verschiedenen Orten ausprobiert."

Fans dürfen sich freuen, denn Meghan plant weitere Folgen von "With Love, Meghan". Es werde eine zweite Staffel geben, kündigte sie bei Instagram an. Auch der Streamingdienst Netflix bestätigte das auf seinem Kanal. In den ersten acht Folgen, die Anfang März veröffentlicht wurden, gibt Meghan Tipps fürs Kochen, Backen, Gärtnern und Gastgeben. Die Kritiken fielen in Großbritannien eher verhalten aus.