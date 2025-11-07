Prinz Harry entschuldigt sich für Outfit: "Ich war unter Zwang"
Prinz Harry sah sich gezwungen, eine Mode-Entscheidung zu rechtfertigen. Der Herzog von Sussex hatte für Kritik gesorgt, nachdem er am 28. Oktober bei einem Spiel der World Series im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien, in Begleitung seiner Ehefrau Meghan eine Kappe der Los Angeles Dodgers trug – anstatt die Toronto Blue Jays aus Kanada zu unterstützen.
Harry und Meghan hatten sich bei dem Baseball-Spiel im farblich perfekt aufeinander abgestimmten Partnerlook präsentiert. Meghan trug bei dem Baseball-Spektakel eine dunkle Hose und ein übergroßes weißes Hemd, einen schwarzen Pulli hatte sie über ihre Schultern geworfen. Ihr Mann entschied sich für einen schwarzen Blazer über einem weißen T-Shirt und ebenfalls eine dunkle Hose. Beide trugen blaue Baseball-Kappen, um ihre Unterstützung für die Los Angeles Dodgers zum Ausdruck zu bringen.
Doch die Kappen-Wahl wurde dem Herzog von Sussex zum Verhängnis.
Harry für Los-Angeles-Dodgers-Kappe kritisiert
Harry wurde auf Social Media vorgeworfen, dass er besser daran getan hätte, ein Team aus einem Commonwealth-Land -also Kanada - zu unterstützen, anstatt das seiner Wahlheimat Kalifornien.
Nun, da sich der Herzog anlässlich der Gedenkfeierlichkeiten zum Remembrance Day in Toronto, Kanada, aufhält, nahm sich der zweifache Vater einen Moment Zeit, um die Diskussion um seine Kappenwahl humorvoll zu kommentieren.
Prinz Harry kommentiert seine Mode-Wahl
"Möchten Sie etwas dazu sagen, dass Sie letzte Woche diese L.A. Dodgers-Kappe getragen und sich damit Ärger eingehandelt haben?", wurde Harry in einem Interview mit CTV News am 6. November gefragt. Der Herzog von Sussex antwortete: "Ach, die L.A. Dodgers-Kappe – die ganze Sache mit der Kappe. Nun, zuallererst möchte ich mich bei Kanada dafür entschuldigen, dass ich sie getragen habe."
"Zweitens stand ich unter Druck", fuhr er fort. "Ich hatte nicht viel Wahl. Ich wurde vom Besitzer persönlich in die L.A. Dodgers-Loge [...] eingeladen. Also tat ich, was ich für höflich hielt."
Außerdem merket Harry humorvoll an: "Wenn man direkt unter dem Flutlicht sitzt, nimmt man jede Kappe, die sich gerade anbietet."
