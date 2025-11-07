Prinz Harry entschuldigt sich für Outfit: "Ich war unter Zwang"

Prinz Harry sah sich gezwungen, eine Mode-Entscheidung zu rechtfertigen. Der Herzog von Sussex hatte für Kritik gesorgt, nachdem er am 28. Oktober bei einem Spiel der World Series im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien, in Begleitung seiner Ehefrau Meghan eine Kappe der Los Angeles Dodgers trug – anstatt die Toronto Blue Jays aus Kanada zu unterstützen.

Harry und Meghan hatten sich bei dem Baseball-Spiel im farblich perfekt aufeinander abgestimmten Partnerlook präsentiert. Meghan trug bei dem Baseball-Spektakel eine dunkle Hose und ein übergroßes weißes Hemd, einen schwarzen Pulli hatte sie über ihre Schultern geworfen. Ihr Mann entschied sich für einen schwarzen Blazer über einem weißen T-Shirt und ebenfalls eine dunkle Hose. Beide trugen blaue Baseball-Kappen, um ihre Unterstützung für die Los Angeles Dodgers zum Ausdruck zu bringen.

Doch die Kappen-Wahl wurde dem Herzog von Sussex zum Verhängnis.