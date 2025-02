Autor enthüllt: Gerüchte um Meghans geheime Romanze mit Golfstar

Im Sommer 2014 verbrachten Meghan und Rory McIlroy jedenfalls Zeit miteinander.

Reporter Tom Bower schrieb in seinem Buch "Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors": "McIlroy hatte sich gerade von seiner blonden Verlobten, dem dänischen Tennisstar Caroline Wozniacki, getrennt und soll auf der Jagd nach Brünetten gewesen sein."

Als Meghan mit einem Koch zusammen war und sich mit einem Golfer traf

Die unerwartete Verbindung wurde bekannt, als McIlroy Meghan für die Teilnahme an der "Ice Bucket Challenge" nominierte.

Bei der Social-Media-Challenge sollten sich Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit eiskaltem Wasser übergießen, um auf die neurodegenerative Erkrankung Amyotrophe Lateralskelrose, kurz ALS, aufmerksam zu machen.

Meghan soll sich gerade bei einer Freundin befunden haben, als sie von Rory McIlroy nominiert wurde. Sie gab ihm zu verstehen, dass sie die Herausforderung nur annehmen würde, wenn der Golfer sich zu ihr begeben würde. Rory McIlroy suchte daraufhin die Wohnung von Meghans Freundin auf und übergoss die Herzogin mit eiskaltem Wasser auf dem Balkon.

Dabei blieb es nicht. Nachdem sie ihr Ice-Bucket-Video veröffentlicht hatten, genossen die beiden angeblich Getränke im Fitzpatrick Hotel in New York und ein gemütliches Abendessen.

Angeblich sollen sie von Hotelbesitzer John Fitzpatrick gesichtet worden sein. Fitzpatrick, ein bekannter Philantrop, soll die beiden an diesem Abend zu einem Dinner mit Freunden eingeladen haben.