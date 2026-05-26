König Frederik wird 58: "Ich habe eine ziemlich zähe Mutter"
Erst die "Hurra!"-Rufe vom Volk, dann vermutlich der Besuch bei der Mama im Krankenhaus: So begeht der dänische König Frederik X. seinen 58. Geburtstag. Der Vortag dürfte ihm dabei noch in den Knochen stecken: Beim Familienlauf Royal Run war der Monarch gleich in drei Städten angetreten. Das Sportfest mit mehr als 100.000 Teilnehmenden hatte Frederik zu seinem 50. Geburtstag ins Leben gerufen. Seitdem rennen die Dänen und Däninnen jedes Jahr mit ihm und seiner Familie um die Wette.
Ganz so nahe kommen seine Landsleute ihm an seinem Geburtstag nicht. Am Mittag winkte der Monarch ihnen aber getreu der Tradition vom Balkon des Kopenhagener Schlosses Amalienborg zu. Auf dem Schlossplatz hatten sich zahlreiche Menschen mit Dänemark-Fähnchen versammelt - Frederik dirigierte fröhlich ihre "Hurra!"-Rufe. An seiner Seite: Königin Mary sowie die jüngsten Kinder des Königspaares, die Zwillinge Vincent und Josephine. Im vergangenen Jahr hatte auch Frederiks Mutter, Altkönigin Margrethe II. (86) mit auf dem Balkon gestanden.
Sorge um Altkönigin: Margrethe kann nicht mitfeiern
In diesem Jahr wird sie den Ehrentag ihres Sohnes wohl nicht mitfeiern können: Pfingsten kam Margrethe zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ins Krankenhaus - diesmal wegen einer Einblutung im Hüftbereich. Dort wird sie einige Tage bleiben müssen. Erst vor wenigen Wochen war die Dänin wegen Schmerzen in der Brust stationär behandelt worden.
Die Nachricht von ihrem erneuten Krankenhausaufenthalt hatte den Royal Run am Pfingstmontag kurz überschattet. Der Lauf der Königsfamilie konnte aber wie geplant fortgesetzt werden. "Ich habe eine ziemlich zähe Mutter", sagte König Frederik X. kurz nach seinem 10-km-Zieleinlauf in Kopenhagen am Montagabend. Er wolle sie "vielleicht schon morgen Nachmittag" besuchen.
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