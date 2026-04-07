Freund der Prinzessin: Wie es Beatrice "mit Anspannung der letzten Wochen" geht
Im Gegensatz zu ihrem Vater Andrew Mountbatten-Windsor haben Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie ihre royalen Titel und Ehren nicht verloren - erfasst worden waren sie vom Epstein-Skandal aber trotzdem. So sollen die Frauen beispielsweise von dem prestigeträchtigen Pferderennen Royal Ascot ausgeladen worden sein, hatten britische Medien kürzlich berichtet.
"Sie können einfach nicht gewinnen"
Dem britischen Hello!-Magazin zufolge haben die Schwestern aber sehr wohl eine Einladung erhalten.
"Die Frage ist, ob sie überhaupt zu einer öffentlichen Veranstaltung dieser Art gehen möchten", zitiert Hello! einen namentlich nicht genannten Freund aus ihrem Umfeld. "Sie werden Kritik einstecken, egal ob sie hingehen oder nicht – und das gilt nicht nur für diese Veranstaltung. Sie können einfach nicht gewinnen. Bea empfindet die genaue Beobachtung als sehr belastend, besonders die Anspannung der letzten Wochen. Es fühlt sich an, als befänden sich die Dinge im freien Fall, und sie wird von Kommentatoren niedergemacht und schikaniert."
Nicht nur ihr Vater, Ex-Prinz Andrew, sondern auch die schon lange von ihm geschiedene Mutter der beiden Prinzessinnen, Sarah Ferguson, besser bekannt als "Fergie", pflegte eine Freundschaft zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Der 2019 gestorbene Geschäftsmann und Sexualstraftäter betrieb jahrelang einen Missbrauchsring, dem viele Minderjährige zum Opfer fielen. Selbst die beiden Prinzessinnen dürften im Schlepptau ihrer Eltern Bekanntschaft mit Epstein gemacht haben, wie aus den vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten hervorgeht.
Beatrice und Eugenie haben sich zurückgezogen. Das Boulevardblatt Daily Express hatte gar berichtet, Thronfolger Prinz William habe die "brutale Forderung" gestellt, die Mitglieder der engeren Königsfamilie dürften sich bis Ende des Jahres nicht an der Seite der Schwestern fotografieren lassen. Der Verfassungsexperte und Royal-Kenner Craig Prescott von der Londoner Universität Royal Holloway kann sich das vorstellen. "Er dürfte sehr besorgt um die Monarchie sein, und Fotos mit Beatrice und Eugenie könnten mehr Fragen aufwerfen, als dem Königshaus derzeit lieb ist", sagte der Experte kürzlich der Deutschen Presse-Agentur über William.
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