Freund der Prinzessin: Wie es Beatrice "mit Anspannung der letzten Wochen" geht

Im Gegensatz zu ihrem Vater Andrew Mountbatten-Windsor haben Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie ihre royalen Titel und Ehren nicht verloren - erfasst worden waren sie vom Epstein-Skandal aber trotzdem. So sollen die Frauen beispielsweise von dem prestigeträchtigen Pferderennen Royal Ascot ausgeladen worden sein, hatten britische Medien kürzlich berichtet.

"Sie können einfach nicht gewinnen"

Dem britischen Hello!-Magazin zufolge haben die Schwestern aber sehr wohl eine Einladung erhalten.

"Die Frage ist, ob sie überhaupt zu einer öffentlichen Veranstaltung dieser Art gehen möchten", zitiert Hello! einen namentlich nicht genannten Freund aus ihrem Umfeld. "Sie werden Kritik einstecken, egal ob sie hingehen oder nicht – und das gilt nicht nur für diese Veranstaltung. Sie können einfach nicht gewinnen. Bea empfindet die genaue Beobachtung als sehr belastend, besonders die Anspannung der letzten Wochen. Es fühlt sich an, als befänden sich die Dinge im freien Fall, und sie wird von Kommentatoren niedergemacht und schikaniert."