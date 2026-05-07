Ex-Prinz Andrew von Maskiertem mit Waffe bedroht

Nahe dem Wohnsitz von Ex-Prinz Andrew (66) ist einem Bericht zufolge ein Mann wegen Tragens einer Waffe festgenommen worden. Das teilte die Polizei in der ostenglischen Grafschaft Norfolk laut der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Zuvor hatte die Zeitung The Daily Telegraph berichtet, der Bruder von König Charles III. (77) habe am Mittwochabend vor einem maskierten Mann mit Waffe die Flucht ergreifen müssen, als er seine Hunde spazieren führte.

Demnach soll der Maskierte etwa 50 Meter von Andrew entfernt aus einem Auto ausgestiegen sein und sich schreiend auf den Ex-Prinzen zubewegt haben. Dieser sei in Begleitung eines Personenschützers in sein Auto gestiegen und davongerast. Der Maskierte wurde demnach von der Polizei festgenommen und befragt.