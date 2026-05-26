Einblutung im Hüftbereich: Königin Margrethe nach Sturz im Krankenhaus

Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 86-Jährige muss nach einem früheren Sturz behandelt werden. Eine CT-Untersuchung habe eine größere Einblutung im Hüftbereich gezeigt, teilte der Palast mit.

Ihrer Majestät gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der Palast mit. Es wird mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt gerechnet.

Margrethe war erst wegen Herzproblemen im Spital

Am 14. Mai war die Dänin mit einer sogenannten Angina pectoris - Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen - ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterziehen müssen.