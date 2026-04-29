Donald Trump: Meine Mutter war verliebt in den "jungen" Charles

US-Präsident Donald Trump hat während des zeremoniellen Empfangs für König Charles III. und Königin Camilla am Dienstag eine überraschende Erinnerung aus seiner Familie verraten. "Meine Mutter war verliebt in Charles", sagte Trump in einer Rede vor dem Weißen Haus. Er fügte hinzu: "Kann man das glauben? Unglaublich, ich frage mich, was sie jetzt denkt." Kurz zuvor hatte er von den schottischen Wurzeln seiner Mutter auf den schottischen Hebriden erzählt.

"Meine wundervolle Mutter, Mary MacLeod, wurde in Stornoway, Schottland, auf den Hebriden, geboren. Das ist, was sie das echte Schottland nennen", sagte der Republikaner, nachdem Charles, Camilla und First Lady Melania neben ihm auf einem Podium Platz genommen hatten. "Sie kam mit 19 Jahren nach Amerika und traf meinen unglaublichen Vater", so Trump weiter.