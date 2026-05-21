"Diplomatisches Genie" soll Wende bei Harry und William bringen

Zwischen Kalifornien, wo das Ehepaar Sussex, wie Prinz Harry und Herzogin Meghan, auch genannt werden, mit den beiden Kindern Archie und Lilibet wohnt, und Großbritannien flogen in der Vergangenheit immer wieder giftige Botschaften hin und her. Lange wirkte das TV-Interview nach, das Harry und Meghan im März 2021 der US-Moderatorin Oprah Winfrey gaben. Darin: Jede Menge Vorwürfe gegen den Palast wegen fehlender Unterstützung angesichts des großen Drucks vor allem auf Meghan und sogar wegen Rassismus. In Podcasts und anderen Formaten legte vor allem Harry später noch nach. Zielscheibe war besonders Vater Charles. Er wünsche sich eine Aussöhnung, hatte Harry im vergangenen Jahr in einem BBC-Interview gesagt. Auch die Beziehung zu seinem älteren Bruder Prinz William soll am Boden liegen.

Harry und William: Berater des Königs könnte helfen

Ausgerechnet ein Berater des Königs könnte helfen, auch Harry und William bei einer Wiederannäherung zu unterstützen. Die Mail on Sunday-Journalistin Charlotte Griffiths meint, der neue "Royal Aide" Theo Rycroft sei ein "unglaublich talentierter Diplomat und eine große Hoffnung für König Charles geworden" und könnte auch in der scheinbar verfahrenen Situation der sich einst so nahestehenden Brüder helfen. Rycroft sei es auch gewesen, der dafür sorgte, dass sich König Charles und US-Präsident Trump unlängst in den USA "so gut verstanden" hätten, so Griffiths. "Viele halten Theo für ein diplomatisches Genie. Jeder findet ihn toll, lieb und nett".

Darum mache im Palast derzeit das Gerücht die Runde, "Theo könne den Weg zwischen William und Harry ebnen und sie dazu bringen, sich die Hand zu geben". Rycroft sehe es als seine Pflicht, "dem König zu helfen und dazu beizutragen, dass das Leben des Königs weniger stressig wird."