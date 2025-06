Die "unglückliche" Angewohnheit, die Charles von einer royalen Verwandten erbte

In einem Alter, in dem andere schon längst in Pension sind, blieb Charles weiterhin lange Jahre im Wartestand. Seinen größten "Karriereschritt", nämlich den auf den Thron, machte er erst am 8. September 2022, als seine Mutter Elizabeth II. aus dem Leben schied. Seit zweieinhalb Jahren ist Charles König - in vielerlei Hinsicht ein ziemlich ungewöhnlicher: Er setzte sich als Prinz nicht nur für umweltfreundliche Landwirtschaft ein, sondern ist auch ein leidenschaftlicher Klimaschützer, ein Kämpfer für die Menschenrechte, ein Architektur-Freak, der mit seinem Sturkopf so manches moderne Bauprojekt verhinderte, und er malt gern Aquarelle.

Queen Mum beeinflusste Charles Eine spezielle Angewohnheit soll er von einer royalen Verwandten "geerbt" haben. In ihrem Buch "The Palace Papers" (2022) schrieb die die Royal-Expertin Tina Brown Tina Brown dem Hello!-Magazin zufolge, dass sich der Monarch "unglücklicherweise" entschieden habe, "seiner ausgabefreudigen Großmutter nachzueifern, die darauf bestand, in edwardianischer Pracht zu leben und fünf voll ausgestattete Häuser zu unterhalten". Über Queen Mums Einfluss auf Charles sei Hello! zufolge immer wieder berichtet worden: "Die Königinmutter gab den Ton für mehrere Generationen des königlichen Lebens an", so das Magazin. "Sie hat sowohl Charles als auch Königin Elisabeth II. stark beeinflusst." Und weiter: "Charles, so meinten die älteren Höflinge, wollte 'die Großmutter übertrumpfen', und zwar mit der Eleganz der alten Welt."