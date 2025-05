Adelsexpertin: Charlotte und royale beste Freundin sorgen für "double trouble"

"Man kann definitiv Züge ihrer Urgroßmutter erkennen", so Hardman. Charlotte habe - wie die verstorbene Königin - einen "praktisch orientierten gesunden Menschenverstand". Sie sei "nicht kameragierig, sondern solide und verantwortungsvoll". Eine namentlich nicht Quelle verriet People, dass sich Prinzessin Charlotte "bei königlichen Veranstaltungen wie eine Ente im Wasser verhält".

"Doppelter Ärger"

Der Adelsexpertin Ingrid Seward zufolge zeige die junge Prinzesson bei Treffen mit einem anderen royalen Mädchen aber gerne auch eine andere - schelmischere - Seite von sich. Im Gespräch mit der Sun sagte Seward: "Prinzessin Charlotte und Mia Tindall sind beste Freundinnen geworden (...)."

Charlotte sei dafür bekannt, "dass sie sich gegenüber ihren beiden Brüdern sehr verantwortungsbewusst zeigt und ihnen bei königlichen Anlässen sagt, was sie wann zu tun haben". Mia sei da "viel abenteuerlustiger". Trotz der offenkundigen Gegensätze "werden sie zu einer Einheit, wie es Kinder tun, wenn sie zusammen sind", so Steward. Mia Tindall ist die älteste Tochter von König-Charles-Nichte Zara Tindall. "Wenn sie zusammen sind, sorgen sie für 'double trouble' - also etwa: 'doppelten Ärger'", meinte Steward.

Charlotte feierte im Mai ihren zehnten Geburtstag. Aktuell ist sie die Dritte in der britischen Thronfolge - nach Vater Prinz William und Bruder George. Obwohl sie bei Auftritten und Dauerbeobachtung steht, nimmt sich Charlotte nicht zurück.