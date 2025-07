Dianas Tod: Geheimnis um Sophies Fehlen bei der Beerdigung gelüftet

In wenigen Wochen jährt sich der tragische Tod von Prinzessin Diana zum 28. Mal.

In der Nacht zum 31. August 1997 prallte der Wagen, in dem die Prinzessin mit ihrem damaligen Lebensgefährten Dodi Al-Fayed saß, auf der Flucht vor Paparazzi mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Pfeiler im Autotunnel unter der Place de l’Alma in Paris.

Die Princess of Wales starb im Alter von 36 Jahren an den Folgen innerer Verletzungen. Am 6. September wurde eine öffentliche Beisetzungszeremonie durchgeführt.

Sophie von Edinburgh fehlte bei Dianas Begräbnis

Prinz William war damals 15 Jahre alt, Bruder Harry 12 Jahre, als die beiden hinter dem Sarg ihrer Mutter durch London hergingen, um Princess Di die letzte Ehre zu erweisen.