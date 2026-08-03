Dänische Prinzessin Isabella tritt Wehrdienst an

Die dänische Prinzessin Isabella hat ihren Wehrdienst angetreten. Mit einem breiten Lächeln und bepackt mit einem Rucksack traf die 19-Jährige in der Antvorskov-Kaserne in der Stadt Slagelse ein. Die älteste Tochter des dänischen Königspaars ist dort für elf Monate Teil des Gardehusar-Regiments. Laut der Nachrichtenagentur Ritzau haben gemeinsam mit Isabella 1.600 junge Menschen in Dänemark am Montag den neuen verlängerten Grundwehrdienst angetreten.

Angesichts der verschärften Sicherheitslage in Europa wurde dieser von vier auf elf Monate verlängert. Außerdem hat Dänemark die Wehrpflicht für Frauen ab 18 Jahren eingeführt - zieht aber weiter nur jeweils einen Teil eines Jahrgangs ein. Isabella ist damit unter den ersten Frauen, die den neuen verlängerten Grundwehrdienst in Dänemark absolvieren. Dänische Medien berichteten unter Berufung auf das Königshaus, dass Isabella während ihres Wehrdienstes auf eine Vergütung verzichten wird.