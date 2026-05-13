"Ciao Kate": Prinzessin Kate in Italien eingetroffen

Zum ersten Mal seit ihrer Krebs-Diagnose vor gut zwei Jahren hat die britische Prinzessin Kate wieder eine Auslandsreise absolviert. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William traf am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch im norditalienischen Reggio Emilia ein und wurde von Bürgermeister Marco Massari sowie Dutzenden jubelnden Schaulustigen empfangen. Einige schwenkten britische Fahnen oder hielten Schilder mit Aufschriften wie "Ciao Kate" und "Wir lieben dich, Kate!" hoch.

Die Prinzessin von Wales will ihren Besuch nutzen, um sich über ein pädagogisches Konzept zu informieren, bei dem das selbstständige Lernen kleiner Kinder im Vordergrund steht. Die sogenannte Reggio-Pädagogik wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Psychologen und Pädagogen Loris Malaguzzi entwickelt und geht davon aus, dass jedes Kind von Natur aus kreativ und in der Lage ist, aktiv Wissen und Fähigkeiten zu erwerben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Phil Noble Prinzessin Kate zeigt sich im norditalienischen Reggio Emilia nahbar

Von ihrem Besuch verspricht sich Kate laut einem Palastsprecher neue Ideen für ihr 2021 gegründetes Zentrum für frühkindliche Bildung, das Teil der Royal Foundation ist. Bildung ist Kate ein wichtiges Anliegen. Die 44-Jährige hat drei Kinder: den zwölfjährigen George, die elfjährige Charlotte und den achtjährigen Louis. Ihrer Ansicht nach sind negative Erfahrungen in der frühen Kindheit oftmals die Wurzel von bedeutenden gesellschaftlichen Problemen wie Sucht, Obdachlosigkeit, psychischen Störungen und Suizid. Zuletzt 2022 in Boston Ihre zuvor letzte offizielle Auslandsreise hatte Kate im Dezember 2022 absolviert. Damals flog sie zusammen mit ihrem Mann zur Verleihung des Earthshot-Umweltpreises in die US-Metropole Boston.