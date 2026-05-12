Adelskommentator: Kates Solo-Trip "vielleicht letzter Meilenstein in ihrer Genesung"

Die britische Prinzessin Kate steht kurz vor ihrer ersten offiziellen Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung. Diese Woche wird sie in die italienische Provinz Reggio Emilia reisen, teilte der Kensington-Palast kürzlich mit. Bei dem zweitägigen Trip soll das Thema frühkindliche Entwicklung im Fokus stehen, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Kate will sich demnach über einen innovativen Ansatz zu dem Thema in der norditalienischen Provinz informieren.

Für Adelskorrespondent Cameron Walker könnten Kates Tourpläne als "weiteren, vielleicht sogar letzten Meilenstein in ihrer Genesung angesehen werden". In seinem Kommentar für das Nachrichtenportal GB News schreibt er weiter: "Dies zeigt, dass ihr Selbstvertrauen inzwischen so weit gewachsen ist, dass sie einen offiziellen Auslandsbesuch ohne die Begleitung ihres Ehemanns, Prinz William, unternehmen kann."

Kate fordert Fokus auf erste fünf Lebensjahre

"Die Prinzessin freut sich sehr darauf, Italien nächste Woche zu besuchen und aus erster Hand zu erfahren, wie der Reggio-Emilia-Ansatz Umgebungen schafft, wo die Natur und liebevolle menschliche Beziehungen zusammenkommen, um die Entwicklung von Kindern zu unterstützen", hatte ein Palastsprecher laut PA gesagt.

Kate engagiert sich seit Langem in dem Bereich frühkindliche Entwicklung. Mit dem Centre for Early Childhood gründete sie eine Organisation, die sich für einen stärkeren Fokus auf die ersten fünf Lebensjahre bei der Förderung von Kindern einsetzt.

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Kate hatte sich einer Chemotherapie unterzogen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Anfang des vergangenen Jahres teilte sie mit, inzwischen in Remission zu sein. In Remission bedeutet bei Krebs üblicherweise, dass die Krankheit unter Kontrolle oder derzeit nicht nachweisbar ist. Die genaue Bedeutung hängt von der individuellen Situation ab. Bei vielen Krebsarten wird man erst nach fünf Jahren ohne Rückfall als geheilt angesehen.