Chelsy Davy über anderes Gefühl beim 3. Kind: "Weiß, dass es das letzte Mal ist"
Ihre stürmische Beziehung erfreute lange die britischen Medien, sie beobachteten den Prinzen und Davy auf Schritt auf Tritt. Immer wieder schienen die beiden getrennt zu sein, um dann wieder zusammenzukommen. Inzwischen sind beide mit anderen Partnern verheiratet.
Bei Davys Ehemann soll es sich um Hotelier Sam Cutmore-Scott handeln. Ihr Privatleben hält sie großteils aber der Öffentlichkeit fern. Nun machte sie eine kleine Ausnahme.
"Dieses Mal fiel es mir viel leichter, meinen Instinkten zu vertrauen"
Mit der Plattform Luminarymothers sprach Davy über Karriere und Mutterschaft. Erst kürzlich bekam sie ihr drittes Kind.
"Es fühlt sich schon anders an, nachdem ich das schon zweimal hinter mir habe", so Davy. "Natürlich gibt es immer noch Sorgen und Ängste, aber dieses Mal fiel es mir viel leichter, meinen Instinkten zu vertrauen." Sie fühle sich inzwischen "viel selbstbewusster und konnte daher gelassener sein. Man weiß, was normal ist und was nicht, sodass man sich entspannen und es mit weniger Sorgen im Hinterkopf genießen kann".
Außerdem habe sie festgestellt, dass sie bei den ersten beiden Kindern "die verschiedenen Entwicklungsphasen kaum erwarten konnte." Davy: "Ich war so aufgeregt wegen jedes bevorstehenden Meilensteins, dass ich mir in gewisser Weise wünschte, die Zeit würde schneller vergehen. Bei Finn ist es genau umgekehrt. Ich genieße jeden Moment und hoffe, dass es nicht zu schnell vorbeigeht – wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass ich weiß, dass es das letzte Mal ist."
Riesiges Medieninteresse
Chelsy sagte einmal, das riesige Medieninteresse an ihrer Beziehung zu Harry sei "hart" für sie gewesen. Harry nahm Chelsy, die nach ihrem Studium in Kapstadt im englischen Leeds studierte, zu zahlreichen Anlässen im britischen Königshaus mit. Auch bei der Hochzeit seines älteren Bruders Prinz William mit Kate im Frühling 2011 war sie dabei.
Dies nährte Spekulationen, Harry könne Chelsy Davy heiraten. Doch noch im selben Jahr trennte sich das Paar nach siebenjähriger On-Off-Beziehung. Die beiden sind allerdings Freunde geblieben, und so gehörte Chelsy zu den rund 600 geladenen Gästen, die 2018 Harrys und Meghans Hochzeit beiwohnten. Die beiden leben mit ihren Kindern Archie und Lili in den USA.
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