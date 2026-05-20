Chelsy Davy über anderes Gefühl beim 3. Kind: "Weiß, dass es das letzte Mal ist"

Copyright-Hinweis öffnen/schließen Chelsy Davy gilt als Harrys erste große Liebe: Er lernte die Tochter eines steinreichen Safari-Organisators und heutige Unternehmerin im Jahr 2004 in Simbabwe in Südafrika kennen. Der Prinz war dort nach dem Abschluss seines Studiums auf Reisen, Chelsy studierte in Kapstadt Jus. Die damalige Studentin aus reichem Hause teilte mit Harry damals die Leidenschaft für Partys, die beiden wurden ein Paar.

Ihre stürmische Beziehung erfreute lange die britischen Medien, sie beobachteten den Prinzen und Davy auf Schritt auf Tritt. Immer wieder schienen die beiden getrennt zu sein, um dann wieder zusammenzukommen. Inzwischen sind beide mit anderen Partnern verheiratet.

Bei Davys Ehemann soll es sich um Hotelier Sam Cutmore-Scott handeln. Ihr Privatleben hält sie großteils aber der Öffentlichkeit fern. Nun machte sie eine kleine Ausnahme.

"Dieses Mal fiel es mir viel leichter, meinen Instinkten zu vertrauen"

Mit der Plattform Luminarymothers sprach Davy über Karriere und Mutterschaft. Erst kürzlich bekam sie ihr drittes Kind.

"Es fühlt sich schon anders an, nachdem ich das schon zweimal hinter mir habe", so Davy. "Natürlich gibt es immer noch Sorgen und Ängste, aber dieses Mal fiel es mir viel leichter, meinen Instinkten zu vertrauen." Sie fühle sich inzwischen "viel selbstbewusster und konnte daher gelassener sein. Man weiß, was normal ist und was nicht, sodass man sich entspannen und es mit weniger Sorgen im Hinterkopf genießen kann".

Außerdem habe sie festgestellt, dass sie bei den ersten beiden Kindern "die verschiedenen Entwicklungsphasen kaum erwarten konnte." Davy: "Ich war so aufgeregt wegen jedes bevorstehenden Meilensteins, dass ich mir in gewisser Weise wünschte, die Zeit würde schneller vergehen. Bei Finn ist es genau umgekehrt. Ich genieße jeden Moment und hoffe, dass es nicht zu schnell vorbeigeht – wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass ich weiß, dass es das letzte Mal ist."