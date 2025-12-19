Monacos Bescherung für Kinder: Jacques und Gabriella übernehmen besondere Rolle

730 monegassische Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren versammelten sich zur traditionellen Weihnachtsbaumfeier. Die Fürstenfamilie sorgte dabei wie jedes Jahr für einen besonderen Moment, als sie Geschenke an die Kinder verteilte - dabei standen vor allem Jacques und Gabriella, in schicken Partnerlook gekleidet, im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Am Mittwochnachmittag versammelten sich Fürst Albert II. und Fürstin Charlène , Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella zusammen mit Prinzessin Stéphanie , Camille Gottlieb und Louis Ducruet im Ehrenhof des Fürstenpalastes zur traditionellen Bescherung monegassischer Kinder.

Die beiden fungierten nicht nur zusammen mit den anderen Mitgliedern der Fürstenfamilie als Weihnachtselfen - sie hatten auch die Ehre, als erste aus dem Palast in den Ehrenhof zu treten und die fürstliche Truppe damit anzuführen, wie aus einem auf Instagram veröffentlichten Video hervorgeht.

Auch als die Familie später versammelt vor dem Weihnachtsbaum posierte, standen Gabriella und Jacques in erster Reihe.

Später zeigten die Zwillinge, die am 10. Dezember elf Jahre alt geworden sind, bei der Vergabe der Geschenke vollen Einsatz. Von klein auf sind die beiden an ein Leben in der Öffentlichkeit gewöhnt und meistern inzwischen auch ihre Auftritte bei offiziellen Terminen mit Bravour. Wobei auffällt, dass sie nach und nach bereits immer öfter kleine Aufgaben übernehmen. So hatte Gabriella im Sommer im Alter von nur zehn Jahren bereits ihre erste öffentliche Rede gehalten.

Royal-Fans zeigen sich begeistert von den Geschwistern. "Wie schön zu sehen", schreibt etwa ein User auf Instagram. "Man merkt schon jetzt, dass Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella zu freundlichen und anständigen Menschen heranwachsen werden."

Langjährige Tradition

Die Tradition, Geschenke an Kinder zu verteilen, wurde vor einigen Jahrzehnten von der Fürstenfamilie ins Leben gerufen und "ist tief im Herzen der Monegassen verwurzelt", so der Palast. Die erste Bescherung in dieser Form fand 1949 anlässlich der Thronbesteigung von Fürst Rainier III. statt.

"Das Programm am Mittwoch umfasste ein Treffen mit dem Weihnachtsmann, künstlerische Darbietungen und das Probieren von Leckereien – zur großen Freude der jungen Gäste", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Fürstenfamilie.