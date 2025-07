Casiraghi-Ex Gad Elmaleh gesteht Alkohol-Probleme: "Schwindelerregende" Abstürze

In den vergangenen Jahren war es eher ruhig geworden um den aus Marokko stammenden Schauspieler, der hauptsächlich in Frankreich tätig ist. Nun meldet sich Gad Elmaleh mit einem unerwarteten Interview, in dem er ehrlich über seine früheren Alkoholprobleme spricht, zurück.

"Ich habe aufgehört, und in ein paar Tagen sind es vier Jahre", erzählt der Ex-Partner von Charlotte Casiraghi in dem seltenen Interview gegenüber Paris Match. "Ich habe festgestellt, dass mir der Alkoholentzug emotionale, intellektuelle, spirituelle, zwischenmenschliche und berufliche Nüchternheit ermöglicht hat. Weniger wütend zu werden bedeutet Nüchternheit. Weniger Begeisterung für irgendetwas bedeutet Nüchternheit. Sich am ersten Tag nach zehn Minuten weniger zu verlieben", erzählte Gad Elmaleh, der angibt, in der Vergangenheit, "Höhepunkte der Freude, Euphorie […] und schwindelerregende Abstürze in Form von Depression und Enttäuschung" erlebt zu haben.