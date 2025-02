Carl Philip von Schweden trifft für Baby-Tochter nie dagewesene Entscheidung

Für schwedische Royals ist es nicht selbstverständlich, in Elternkarenz zu gehen. So hatte sich Prinzessin Madeleine in der Talkshow "Skavlan" einst beschwert: "Meine Eltern waren sehr liebevoll und ich kenne niemanden, der so großzügig ist wie sie. Aber sie waren viel unterwegs, als ich klein war, weil sie als König und Königin Verpflichtungen hatten."

Madeleine, die selbst drei Kinder hat, hat daher beschlossen, als Mutter "meine ganze Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, denn das hat mir gefehlt, als ich klein war." Auch Bruder Carl Philip hat schon öfter erklärt, ein engagierter Vater sein zu wollen.