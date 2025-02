Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden sind kürzlich Eltern einer Tochter geworden. Das Mädchen ist bereits das vierte Kind des Paares. Die Geburt wurde am 7. Februar bekannt gegeben, drei Tage später auch der Name: Ines Marie Lilian Silvia .

Ein schöner und klangvoller Name, der aber auch seine Tücken haben kann, wie sich nun ausgerechnet vor Live-TV-Kameras herausstellte. Denn König Carl Gustaf verwechselte den Namen seiner Enkelin.

Am 10. Februar saß ganz Schweden gebannt vor dem Fernseher, als der 78-jährige König in einer Live-Übertragung feierlich den Namen seiner kleinen Enkelin verkündete. Stolz sprach er, während er von einer Notiz ablas, von "Inse Silvia Maria Lilian", obwohl der Nachwuchs eigentlich Ines Marie Lilian Silvia heißt (und vom König zur Herzogin von Västerbotten ernannt wurde). Das Königshaus reagierte jedoch schnell und stellte den Namen kurz darauf auf der offiziellen Website richtig.

Der König hat Legasthenie

Ein Grund für das Verständnis ist wahrscheinlich auch, dass schon seit langem bekannt ist, dass König Carl Gustaf (wie auch jedes seiner drei Kinder) mit der Lese-Rechtschreib-Störung Legasthenie lebt. Die Panne bei der Verkündigung des Namens seiner Enkelin ist nicht die erste, die dem schwedischen König bei öffentlichen Reden unterläuft. Das Königshaus geht offen damit um, was vom Volk sehr gut angenommen wird.

Carl Gustaf entschuldigte sich trotzdem für den Fehler: "Es tut dem König sehr leid, dass er den falschen Namen gesagt hat", so Palast-Kommunikationschefin Margareta Thorgren kurz nach der Live-Sendung. "Der Grund, warum er den falschen Namen gesagt hat, ist, dass die Namen bis kurz vor der Zeremonie geheim gehalten wurden, sogar vor dem König." In Schweden ist es Tradition, dass der Monarch den Namen der neuen Prinzessin oder des neuen Prinzen einige Tage nach der Geburt in einem Staatsrat verkündet.