"Bist du der König?" Prinz Williams bescheidene Antwort auf Kinder-Frage

Prinz William zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Welt. Seine jüngeren Mitmenschen in Großbritannien brauchen allerdings manchmal noch ein bisschen Nachhilfe, was das Erkennen der Royals betrifft.

Dem US-People-Magazin zufolge war William von einem Buben mit den Worten "Hallo, bist du der König?" angesprochen worden. In einem Video, das von der St. Nicholas Catholic Academy auf der Plattform X veröffentlicht wurde, hört man William bescheiden antworten. "Nein, bin ich nicht, nein. Ich bin sein Sohn." William fragte den Buben dann nach seinem Namen. "Mohammed", entgegnete dieser. William dann: "Wie geht es dir, Mohammed? Schön, dich kennenzulernen. Hattest du einen guten Tag in der Schule?" Sehen Sie den Clip hier:

Schon jetzt trägt William sehr viel mehr Verantwortung als noch vor wenigen Jahren. Gründe dafür sind sowohl das Ausscheiden seines Bruders Harry und seines Onkels Prinz Andrew aus dem engen Kreis der Royal Family und die Krebserkrankung seines Vaters König Charles. Er besucht unermüdlich zivilgesellschaftliche Gruppen, reist ins Ausland und hält Ansprachen. Den Ruf, arbeitsscheu zu sein, der ihm noch vor wenigen Jahren anhaftete, ist er längst losgeworden.

"Härtestes Jahr" überstanden

"Es war wahrscheinlich das härteste Jahr meines Lebens", sagte William im November am Ende einer Reise nach Südafrika. Auch seine Frau Prinzessin Kate hatte 2024 eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Kate konnte ihre Chemotherapie inzwischen beenden, Charles' Behandlung dauert an. "Ehrlich gesagt war es furchtbar", so der Royal. Es sei schwierig gewesen, alles andere zu schaffen und alles auf Kurs zu halten. "Aber ich bin so stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meinen Vater, dass sie die Dinge gestemmt haben. Aber von einem persönlichen Familienstandpunkt aus gesehen, ja, war es brutal." Für die Familie Windsor, deren Mitglieder - Motto: "never complain, never explain" (nicht beschweren, nicht erklären) - sonst eher zum Pokerface neigen, sind das ungewohnt offene Sätze.