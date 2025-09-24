Außer Atem: Lungenkranke Mette-Marit musste bei Termin gestützt werden

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit will sich in den kommenden Wochen länger auf den Umgang mit ihrer chronischen Lungenerkrankung konzentrieren. Die Frau von Thronfolger Kronprinz Haakon wird ab Anfang Oktober einen Monat lang innerhalb Norwegens in Lungen-Reha gehen, wie das norwegische Königshaus mitteilte. Ihr offizieller Terminkalender wird dafür in der Zeit weitgehend freigeräumt.

Im November soll die Prinzessin ihre Arbeit planmäßig wiederaufnehmen.

Mette-Marit: "Benötige etwas mehr Unterstützung als zuvor"

Sie selbst hatte zuletzt bei einem Termin auf der Halbinsel Bygdøy dem norwegischen Rundfunksender "NRK" anvertraut, dass sich ihr Zustand verschlechtert habe. "Eigentlich hätte ich das schon vor einiger Zeit tun sollen, aber jetzt passte es", sagte sie in Hinblick auf die anstehende Reha und erklärte: "Ich benötige etwas mehr Unterstützung als zuvor, um meinen Alltag mit Lungenfibrose zu bewältigen."

Die norwegische Kronprinzessin hatte die Erkrankung im Oktober 2018 öffentlich gemacht.