Außer Atem: Lungenkranke Mette-Marit musste bei Termin gestützt werden
Zusammenfassung
- Kronprinzessin Mette-Marit nimmt sich ab Oktober einen Monat Auszeit für eine Lungen-Reha wegen ihrer chronischen Lungenerkrankung.
- Ihr Terminkalender wird während der Reha weitgehend freigeräumt, im November soll sie ihre Arbeit wieder aufnehmen.
- Bei einem öffentlichen Auftritt in Gol zeigte sie sich gesundheitlich angeschlagen und erklärte, außer Puste zu sein.
Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit will sich in den kommenden Wochen länger auf den Umgang mit ihrer chronischen Lungenerkrankung konzentrieren. Die Frau von Thronfolger Kronprinz Haakon wird ab Anfang Oktober einen Monat lang innerhalb Norwegens in Lungen-Reha gehen, wie das norwegische Königshaus mitteilte. Ihr offizieller Terminkalender wird dafür in der Zeit weitgehend freigeräumt.
Im November soll die Prinzessin ihre Arbeit planmäßig wiederaufnehmen.
Mette-Marit: "Benötige etwas mehr Unterstützung als zuvor"
Sie selbst hatte zuletzt bei einem Termin auf der Halbinsel Bygdøy dem norwegischen Rundfunksender "NRK" anvertraut, dass sich ihr Zustand verschlechtert habe. "Eigentlich hätte ich das schon vor einiger Zeit tun sollen, aber jetzt passte es", sagte sie in Hinblick auf die anstehende Reha und erklärte: "Ich benötige etwas mehr Unterstützung als zuvor, um meinen Alltag mit Lungenfibrose zu bewältigen."
Die norwegische Kronprinzessin hatte die Erkrankung im Oktober 2018 öffentlich gemacht.
Trotz gesundheitlicher Probleme trat Mette-Marit diese Woche zusammen mit ihrem Mann Haakon eine geplante dreitägige Provinzreise an. Am Dienstag, dem 23. September, präsentierte sich das Ehepaar in der norwegischen Privinz Gol und nahm dort an einem Volksfest teil.
Bei Volksfest blieb Mette-Marit die Puste weg
Mette-Marit gab sich zwar gut gelant, wirkte gesundheitlich aber doch etwas angeschlagen. Wie die Gala anmerkt, wurde sie bei ihrem Auftritt in Gol von Haakon zum Teil gestützt. Zudem soll sie mehrfach gehustet haben.
Fotos vom Auftritt sehen Sie hier:
Laut der norwegischen Zeitschrift Se og Hør stand auch eine Rede der Kronprinzessin auf dem Programm.
Doch bereits zu Beginn ihrer Ansprache geriet die 51-Jährige außer Puste. "Sie müssen entschuldigen, dass ich etwas außer Atem bin", sagte die Kronprinzessin in einem Video, das Se og Hør vorliegt.
"Ich finde es wunderbar, dass sie so ehrlich ist! Und dass es sie nicht aufhält", so eine Adels-Expertin gegenüber der Zeitschrift über den Auftritt der Kronprinzessin.
Die Krankheit hatte Mette-Marit in den letzten Jahren stark beeinträchtigt und ist einer der Gründe, warum sie in den letzten Jahren weniger royale Touren unternehmen konnte als ihr Ehemann.
